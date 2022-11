Bologna-Sassuolo | Arnautovic | “Grande partita | la classifica marcatori non mi interessa”

(Di sabato 12 novembre 2022) “Volevamo vincere questae abbiamo fatto unaprestazione. Non potevamo chiudere con quella brutta sconfitta con l’Inter. Lanon mi, non miquel che dice la gente su di me. Voglio solo pensare ad aiutare la squadra a vincere. Thiago Motta ci ha cambiati. Cosa gli ho detto all’uscita dal campo? Che questo è il vero”. Lo ha detto a Dazn l’attaccante delMarkodopo la vittoria sulper 3-0. E sull’esultanza: “Il motivo rimane nello spogliatoio”. SportFace.

Non c'è partita al Dall'Ara, dove la squadra di Thiago Motta dimentica il tonfo contro l'Inter e si ...Il derby emiliano traè stato nettamente vinto dai padroni di casa, che al Dall'Ara si sono imposti 3 - 0 in un match senza storia. Bel momento per i ragazzi di Motta, che hanno vinto la loro quarta gara ... Bologna-Sassuolo 3-0, gol e highlights: decidono Aebischer, Arnautovic e Ferguson BOLOGNA (ITALPRESS) – Troppo Bologna per il Sassuolo. Dionisi rischia pure il 4-2-4 ma non è serata ed i rossoblù ne approfittano per vincere 3-0 con i gol di Aebischer, Arnautovic e Ferguson, ...Sassuolo 3 - 0 I rossoblù si risollevano dopo i sei gol subiti dall'Inter. Ayhan toglie il pallone ad Arnautovic a due passi dalla porta, dall'altra parte Skorupsky si oppone a Pinamonti. I felsinei p ...