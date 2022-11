Barabara D’Urso | che frecciata in diretta | “Eri completamente scema”

(Di sabato 12 novembre 2022) Attacco ironico e sarcastico ai danni di Barbara, la nota conduttrice televisiva di Mediaset giudicata così da un ospite Non è inusuale che nel contenitore Pomeriggio Cinque, condotto da Barbarasu Mediaset, capitino litigi, frecciatine, accuse reciproche e dibattiti aperti che facciano discutere non poco. Protagonista dell’ultimo scontro sarcastico all’interno del programma TV L'articolo proviene da Inews24.it.

Newsby

Il giovane, ospite anche diè diventato famoso sui social proprio grazie a un video che è diventato virale in cui fa coming out a fianco a sua nonna. Romina Carrisi, la festa di ...Il giovane, ospite anche diè diventato famoso sui social proprio grazie a un video che è diventato virale in cui fa a fianco a sua nonna. Jasmine Carrisi, parla il suo ex fidanzato '... Pomeriggio 5, Gegia lascia Barabara D'Urso perplessa. Cosa le ha risposto