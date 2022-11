Atalanta-Inter domani in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Il, l’e tutte le indicazioni per vedere in, match valido per la quindicesima giornata di. Big match al Gewiss Stadium per le due compagini nerazzurre, prima di iniziare la lunga sosta dovuta al Mondiale in Qatar. I bergamaschi arrivano in un momento non troppo felice, con tre sconfitte nelle ultime quattro uscite di campionato. Gli uomini di Simone Inzaghi invece si sono ripresi alla grande dopo la sconfitta contro la Juventus, segnando sei reti al Bologna in quel del Meazza. Ma soprattutto, dopo uno stentato avvio diA, non possono più permettersi passi falsi. Per quanto concerne gli undici che scenderanno in campo, Gasperini dovrà fare a meno anche di De Roon, uscito ...