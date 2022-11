Vasco Rossi ritira la Lupa Capitolina in Campidoglio

(Di venerdì 11 novembre 2022), grande accoglienza di pubblico e stampa per il Premio dellaconsegnata dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri al grande artista. L’evento si è svolto presso ilnell’Aula Giulio Cesare, per celebrare il percorso artistico della rockstar e del forte legame con la città di Roma, che dura da oltre 30 anni. Assessore Onorato,Sindaco Gualtieriper la rockstar, felice ed emozionato per tale riconoscimento, ha raccontato alcuni episodi significativi che lo legano a Roma. il popolare artista ha ricordato i primi concerti a Villa Gordiani, suo figlio Davide, il tempo in cui il ...

Ph: BarbaraLuciano13/Wikimediaricorda Pannella nella docufiction di Mimmo Calopresti dedicata al co - fondatore del Partito Radicale in onda questa sera su Rai 3 alle 21:20. Romanzo Radicale , questo il titolo del ...E' organizzato da Eventi in Bus " leader nel settore e scelto ogni anno da oltre 60.000 fan " il servizio Pullman per i concerti dinegli Stadi nel 2023 (biglietti disponibili su ...Sono il Pannella della musica, lui il Vasco Rossi della politica“. Ancora, sui social Vasco ha pubblicato una foto che lo ritrae proprio insieme al co-fondatore del Partito Radicale con queste parole: ...Sabato 12 novembre, in seconda serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale TG5 «Una vita in Rock». L’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, ...