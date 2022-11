TS – dove vederla in tv | in streaming e probabili formazioni

Leggi su justcalcio

EMPOLI – Nemmeno il tempo di archiviare la 14ª giornata che la Serie A torna in campo per l'ultimo turno prima della sosta per i Mondiali di Qatar 2022. Ad aprire il lungo weekend di calcio è l'anticipo tra Empoli e Cremonese in programma alle ore 20.45 allo stadio Castellani. Gli azzurri di Paolo Zanetti sono reduci dal ko del Maradona contro il Napoli (2-0), mentre i grigiorossi di Massimiliano Alvini sono riusciti a fermare i campioni d'Italia del Milan sullo 0-0, conquistando così il terzo pareggio consecutivo e salendo a sette punti in classifica, al terzultimo posto. Più tranquilla la situazione dei toscani, a quota 14. Empoli e Cremonese si affrontano per la prima volta in Serie A: i toscani sono rimasti imbattuti in tutte le ultime nove sfide di Serie B contro i lombardi (3V, 6N), con l'ultimo successo ...