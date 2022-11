Superbonus | Giorgetti | “Non funzionava Mai vista una misura così costosa a vantaggio di pochi”

(Di venerdì 11 novembre 2022) ”Abbiamo sicuramente innovato e rafforzato la copertura nei confronti del mondo delle imprese, per quanto riguarda il caro energia. Oltre al credito d’imposta c’è la rateizzazione, rispetto all’incremento delle bollette. Che dovrebbe in qualche modo intervenire a mitigare almeno l’aspetto relativo alla liquidità”.il ministro dell’Economia Giancarlo. Che ha preso la parola subito dopo il premier Meloni per illustrare alla stampa il decreto aiuti quater.: siamo intervenuti a copertura delle imprese sul caro bollette Sulla cessione del credito d’imposta, ha spiegato il ministro leghista, si cercherà di ”intervenire perché questo è il problema reale di molte imprese’. ‘Rispetto allo stock esistente cercheremo e stiamo definendo una possibile soluzione. Una via d’uscita”. Se questo è l’orientamento del governo, ...

