Star Wars | Studio Ghibli anticipa un misterioso progetto con Lucasfilm in un promo

(Di venerdì 11 novembre 2022)ha rivelato una misteriosa collaborazione conin un criptico, scatenati la fantasia dei fan sul contenuto delche potrebbe avere a che fare con la saga di. L'account Twitter delloha stupito tutti pubblicando un criptico teaser che suggerisce una misteriosa collaborazione con**. Nelcompaiono solamente il logo scintillante dellae quello classico su fondo azzurro dicon il profilo di Totoro, ma tanto basta per alimentare una ridda di ipotesi tra i fan. L'ipotesi che salta subito alla mente, come scrive anche Empire, è un...

L'ipotesi che salta subito alla mente, come scrive anche Empire, è un progetto Ghibli, cioè il tipo di crossover che farà impazzire i fan dell'universo di George Lucas e quelli dell'...... Abbonati ora a Disney+ Il tuo abbonamento ti consente di avere accesso a film, serie TV, documentari, cartoni animati, corti, live - action dei cataloghi Disney, Pixar, Marvel,, National ...Studio Ghibli ha rivelato una misteriosa collaborazione con Lucasfilm in un criptico promo, scatenati la fantasia dei fan sul contenuto del progetto che potrebbe avere a che fare con la saga di Star W ...Il mondo di Star Wars continua nella sua espansione e, come da programma, si prepara a dare il benvenuto alla sua nuova, ennesima, serie TV legata al franchise.