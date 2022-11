“Spazio aereo chiuso” Allarme terrorismo nei cieli italiani | choc in volo | aereo dirottato Cosa è successo

(Di venerdì 11 novembre 2022)suidella Sardegna. Undella Emirates, l’EK209, partito dall’aeroporto internazionale di Atene “Eleftherios Venizelos” e diretto a New York, è statoall’aeroporto di partenza. Il Boeing 777 si è fermato sopra la Sardegna, in, dopo che un passeggero considerato ‘’sospetto’’, ha fatto alzare i livelli di guardia. Dopo l’11 settembre, le misure di sicurezza sono sempre molto alte e le autorità aeroportuali hanno fatto tornare l’aeromobile direttamente in Grecia. A riportare la notizia è il quotidiano greco Ekathimerini. SulEmirates c’erano a bordo 246 persone e da quello che si sa, sono tutte salve. Guardando i movimenti dell’aeromobile su FlightRadar, è possibile notare che lo stesso ha girato ...

Da Marsiglia, però, è stata negata la richiesta di entrare nellonazionale. A quel punto il Boeing ha effettuato diversi sorvoli tra Olbia e Alghero, rimanendo nella parte settentrionale ...L'Italia ha segnalato l'allerta alla Francia che ha chiuso lo. Per tutto il tempo che è rimasto nelloitaliano, il velivolo è stato monitorato. I piloti non hanno chiesto ...Un Boeing 777 di Emirates, decollato ad Atene e diretto a New York, è stato costretto a tornare in Grecia mentre si trovava sopra la Sardegna. A bordo c’erano 246 persone (228 passeggeri e 18 membri d ...Un Boeing 777 della Emirates è stato costretto a fare rientro ad Atene mentre sorvolava i cieli di Alghero. L'allarme, poi rientrato, per un sospetto a bordo ...