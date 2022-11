Sottil | «Non andremo al Maradona a veder giocare solo il Napoli»

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’allenatore dell’Udinesepresenta la sfida al. Di seguito le sue parole come riportate da Tuttomercatoweb. «Ci teniamo a chiudere bene. Sappiamo che sarà un avversario difficile da affrontare. Cercheremo di mettere in difficoltà ilcon tutto quello che sappiamo fare. Nonalloro. Noi abbiamo armi e qualità. Questo è sempre stato il nostro modo di pensare e fare calcio. Ilha lo stesso atteggiamento con tutti. Squadra umile ma allo stesso tempo di grandissima qualità. Non a caso è primo in classifica. Questa è una caratteristica che piace anche a me: bisogna avere la propria identità. Ai miei ragazzi dico sempre dial massimo con tutte le ...

...Udinesevince da sei partite, in cui ha messo insieme cinque punti, ma rimane una squadra difficilissima da battere: appena due le sconfitte nelle prime 14 giornate di campionato. Andrea...Andreaha parlato alla vigilia di Napoli - Udinese , quindicesimo turno del campionato di Serie A ...andremo al 'Maradona' solo per veder giocare loro. Noi abbiamo armi e qualità. Questo è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Cremonese-Udinese è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e .... Ma i passi falsi con biancorossi e granata non inficiano quanto realizzato dalla ...