Realme 10 5G | in arrivo con CPU Dimensity 700

(Di venerdì 11 novembre 2022) Dopo il recente10 4G, l’azienda torna a stupirci con un nuovo smartphone della serie 10, questa volta con connettività ultra rapida Presentata ufficialmente la nuova variante di10, questa volta con connettività 5G per prestazioni maggiori. Tuttavia non finisce qui, poichéè intervenuta anche sul processore, ora un Mediatek700 accompagnato da ben 8 GB di memoria RAM e un display a 90 Hz con un campionamento del tocco pari a 180 Hz. Interessante poi il posizionamento sul mercato, dato da un prezzo non molto dissimile dal modello 4G precedente. Ciò è possibile grazie ad alcuni compromessi, come il display che ora è di tipo LCD e la fotocamera anteriore che passa da 16 MP a 8 MP. Per il resto troviamo ancora una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W e la ...

... gli ultimi auricolari TWS diinnovazione News Smart Device telefonia10, lo ...anticipa gli sconti in previsione del black friday Di Nerea Marletta Pubblicato 4 minuti fa É inil ...Alla luce del nome dato alla campagna, che richiama esplicitamente le promozioni ina fine ... Quanto agli altri brand, ci sarebbe anche ilGT Neo 3T da 256GB Dragonball Edition a 389 euro ...Realme ha presentato in Cina una nuova variante del modello 10, questa volta con supporto per le reti 5G di nuova generazione.