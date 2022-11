Partite a tema

Leggi su seriea24

Prosegue la preparazione alla gara di sabato dell'Unipol Domus: il Cagliari si è allenato questo pomeriggio ad Asseminello. Dopo l'attivazione svolta in campo, agli ordini di mister Liverani il gruppo si è concentrato su possessi e lavoro tattico con una serie di . Ha lavorato regolarmente con il gruppo Marco Mancosu; personalizzato per Leonardo Pavoletti e Filippo Falco. Domani, giovedì 10, nuovo allenamento fissato al pomeriggio. A seguire la squadra inizierà il ritiro in vista del Pisa.