Migranti in attesa a Ventimiglia | c' è paura ma ci proveremo

Più preoccupato è Taki Hassan, presidente del centro culturale di fratellanza islamica, che riceve alla moschea molti deisenza documenti arrivati con i barconi. "Diamo loro da mangiare e da ...La Ocean Viking della SOS Mediterranée è approdata a Tolone, il porto militare francese designato da Parigi come luogo sicuro per lo sbarco dei 230a bordo dopo venti giorni innel Mediterraneo. La Francia ha aspramente criticato il governo Meloni per il rifiuto ad accogliere questa specifica imbarcazione. Ma se Parigi minaccia e ...Vedrai che stasera qualcuno si farà vedere". Più preoccupato è Taki Hassan, presidente del centro culturale di fratellanza islamica, che riceve alla moschea molti dei migranti senza documenti arrivati ...Roma, 11 nov. (askanews) - La Ocean Viking della SOS Mediterranée è approdata a Tolone, il porto militare francese designato da Parigi come luogo sicuro per lo sbarco dei 230 migranti a bordo dopo ven ...