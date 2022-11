LIVE F1 | GP Brasile 2022 in DIRETTA | Ferrari ad un soffio dalla Red Bull | ma Sainz sarà penalizzato Alle 20 00 le qualifiche

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 17.45 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa. A più tardi con le20.00 la Q1. Un saluto a tutti! 17.43 Più attardati i rivali di Red. L’appuntamento è ora per le 20.00 (orario italiano) per leche stabiliranno la griglia di partenza per la Sprint Race di domani. 17.40 Cinque posizioni di penalità per Carlossulla griglia di partenza della gara di domenica. Il #55 diha cambiato il motore endotermico, ma potrebbe sostituire anche il turbo. 17.37 Si conclude la prima sessione ufficiale del GP di San Paolo. Attenzione alla pioggia ...