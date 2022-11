L' attrice britannica è molto fortunata | ha condiviso i vari set - e la vita - con una serie infinita di belloni

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ha la recitazione nelle vene, Annabelle Wallis, 38 anni. L’, infatti, è la pronipote del famosissimo attore Richard Harris, vincitore di un Grammy, di un Golden Globe e per ben due volte nominato all’Oscar (oltre che noto in tempi recenti per aver interpretato Albus Silente nei primi due episodi della saga di Harry Potter). Ma non è finita qui: suo cugino è Jared Harris, attore che ha vestito i panni di Lane Pryce in Mad Men, ruolo per il quale ha ottenuto una nomination agli Emmy. Annabelle Wallis, da “The Tudors” a “Peaky Blinders” guarda le foto ...

Sky Tg24

Carcere tristemente famoso per i maltrattamenti ai detenuti leggi anche Iran, la famosa... come lairaniana Nazanin Zaghari - Ratcliffe, rilasciata a marzo di quest'anno dopo 6 anni ...Nel film l', due volte premio Oscar come migliornel 1993 e per la migliore sceneggiatura nel 1996, interpreta la professoressa sessantenne Nancy Stokes, vedova, che si ... Millie Bobby Brown vuole interpretare Britney Spears in un biopic. Lei: "Non sono morta!" Cerchi un film d’autore da guardare stasera su Netflix Vedi questo capolavoro per trascorrere una serata all’insegna del grande cinema.Nella commedia, di cui è protagonista, interpreta una vedova sessantenne alla ricerca del piacere sessuale. Il film da oggi al cinema ...