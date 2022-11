La terra torna a tremare | scossa sulle coste dell' Adriatico | cosa sta succedendo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Una nuovadi terremoto, di magnitudo 4.3, è stata registrata questa sera sulla costa marchigiana. La, riferisce l'Ingv, è stata rilevata alle 21.41, ad una profondità di 10 chilometri. Non c'è pace per il versantegià colpito da alcune scosse qualche giorno fa. L'evento sismico è stato registrato a una profondità 10 km nel Medio, Romagna-Marche , la seconda nelle ultime 24 ore. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 4.3 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. La zona da qualche giorno è piuttosto instabile e di fatto in questi giorni si contano ancora le lesionistrutture di alcuni immobili, soprattutto ad Ancona. In un recente studio The impact of ...

