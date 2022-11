“La povertà aumenterà nei prossimi mesi | i minori e il ceto medio rischiano più di tutti” Su FQ MillenniuM in edicola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) «Sicuramente neici sarà un aumento generale dellain Italia, e cominceranno a entrarci famiglie del. I penultimi, come oggi vengono chiamati». Lo prevede Enrica Morlicchio, sociologa dell’Università Federico II di Napoli, che con Chiara Saraceno e David Benassi ha scritto “Lain Italia”, appena pubblicato dal Mulino. Il mensile FQ, diretto da Peter Gomez, l’ha intervistata nel numero inda sabato 12 novembre, dedicato al tema dellae al disprezzo che emerge nel dibattito politico-mediatico nei confronti di chi non ce la fa, soprattutto in relazione al Reddito di cittadinanza (i “furbetti” che vogliono restarsene comodi “sul divano”). Al quale il governo guidato da ...