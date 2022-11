Fast fashion | cosa c' è dietro alla moda che costa poco?

(Di venerdì 11 novembre 2022) Cambiare guardaroba ogni tre mesi, spendendo meno di 100 euro. Vi siete mai chiesti come è possibile produrre velocemente abiti ...

Cambiare guardaroba ogni tre mesi, spendendo meno di 100 euro. Vi siete mai chiesti come è possibile produrre velocemente abiti ...Si stima che ogni anno l'85% dei tessut i prodotti finisca in discarica, ilè responsabile per il 10% delle emissioni serra sul pianeta . Un problema molto spesso sottostimato e ignorato,... I rifiuti della fast fashion soffocano il Ghana con montagne di spazzatura La spiaggia di Accra mostra gli effetti sull'ambiente della grande distribuzione di capi di abbigliamento a basso costo ...Ogni anno acquistiamo tonnellate di tessuti che poi, poco dopo, diventeranno rifiuti: quanto costa la moda all'ambiente