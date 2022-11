(Di venerdì 11 novembre 2022) "Questa settimana si osserva un leggero incremento del tasso di incidenza dei casi di- 19 nel nostro Paese, che si fissa intorno a 307 casi per 100mila abitanti. Diminuisce invece l'indice Rt: ...

Tiscali Notizie

"Questa settimana si osserva un leggero incremento del tasso di incidenza dei casi di- 19 nel nostro Paese, che si fissa intorno a 307 casi per 100mila abitanti. Diminuisce invece l'indice Rt: siamo ormai a 0,83, quindi ben al di sotto della soglia epidemica. Il tasso di ...... vicepresidente del Senato; Giovanni, direttore generale prevenzione sanitaria del ministero ... "Grazie alabbiamo compreso la grande utilità di strumenti tecnologici e nuovi come la ... Covid, Rezza: piccole oscillazioni ma situazopne stabile Roma, 11 nov. (askanews) - 'Questa settimana si osserva un leggero incremento del tasso di incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro Paese, che ...Continua l'inversione di rotta dell'epidemia di Covid-19 in Italia. Anche questa settimana, evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, sono infatti calati contagi, decessi e ricove ...