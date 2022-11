Chiara Ferragni e Fedez nella bufera il museo resta chiuso per la visita con i figli scoppia la polemica

(Di venerdì 11 novembre 2022)sono stati travolti dall’ennesima. La coppia, insieme aiLeone e Vittoria e ad alcuni amici, ha prenotato unaprivata al “Museum of Dreamers” di Milano, dove attraverso 15 installazioni iltore ha la possibilità di immergersi nel mondo dei sogni. Probabilmente per evitare di essere disturbati, i Ferragnez

... 50enne perde la vita schiacciata tra due macchinari La sorella di, Francesca, ha scelto Rivalta per il suo matrimonio con Riccardo Nicoletti Ricercati dopo un furto da 1500 euro, ...Il risultato, però, non la faceva più sentire bene, così la migliore amica disi è rivolta al suo medico estetico di fiducia, il chirurgo maxillo - facciale Carlo Borriello , ...Continuano le scintille tra i giudici, tra battute e frecciate. Doppia eliminazione: escono Matteo Orsi e Dadà. Ecco che cos'è successo ...Consigli per indossare i maglioni più ampi e una selezione dei modelli da prendere in considerazione per il prossimo shopping ...