Borse | inflazione Usa e riduzione misure zero Covid in Cina spingono i listini

(Di venerdì 11 novembre 2022) Euro stabile, petrolio poco mosso e prezzi del gas in discesa. Focus sulle critpovalute. Spread in area 200 punti. Prima asta Btp Green 2035, assegnati anche titoli a 3 e 7 anni

Il Sole 24 ORE

La Fed punta a un'media del 2% nel tempo, ancora tanto lontana dal 7,7% di ieri. La banca centrale ha imparato dall'esperienza degli anni '70, quando i funzionari non furono mai abbastanza ...Leeuropee proseguono in rialzo con gli investitori che guardano alle prossime mosse delle banche centrali dopo che l'negli Usa ha registrato una frenata. L'attenzione si concentra anche ... Le Borse cercano nuovi rialzi tra inflazione Usa e calo misure anti-Covid in Cina I dati resi pubblici ieri negli Stati Uniti sulla contenuta riduzione del tasso di inflazione, hanno letteralmente fatto volare le Borse valori di tutto il mondo. Ne hanno tratto beneficio immediato i ...La Commissione europea prevede un tasso di inflazione in Italia all'8,7% nel 2022, e in graduale rallentamento fino al 2,3% entro il 2024. E' quanto si leg ...