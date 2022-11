Angela Celentano | la notizia improvvisa | dovrebbe succedere in questi giorni

(Di venerdì 11 novembre 2022) Potrebbe esserci un punto di svolta nel caso sulla scomparsa di. Laè arrivata all’improvviso ed ha spiazzato tutti. In, infatti, potrebbe avvenire un episodio che molti stanno attendendo da tempo. Per la famigliasarebbe una vera e propria liberazione. A riferirlo è il legale della famiglia, Luigi Ferrandino, al Corriere. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Chi l’ha visto”, si torna a parlare del caso di: tutte le novità, lache fa ben sperareè scomparsa il 10 agosto 1996, verso le ore 13:00, sul Monte Faito, presso Vico Equense, in ...

Angela Celentano, parla il legale della famiglia. Nelle prossime settimane si potrebbe venire in possesso del Dna della ragazza sudamericana che ha una forte somiglianza con Angela, la piccola scompar ...Ed infatti proprio nel corso della puntata di ieri, e di preciso nella seconda parte del programma, la conduttrice ha dato spazio all'avvocato della famiglia Celentano per parlare del terribile caso ...