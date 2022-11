Alessia Piperno rientrata in Italia | il padre | “Fisicamente non è stata toccata ma a livello emotivo e psicologico è stata dura”

(Di venerdì 11 novembre 2022)“non èfisico, apesante, ma non mi va di parlare dei suoi racconti”. A parlare, visibilmente emozionato, il papà della 30enne travel blogger,ieri indopo oltre un mese di detenzione in Iran. “Non sapeva quando sarebbe uscita, se sarebbe uscita, lei si preoccupava per noi, per la famiglia, aveva paura che tornando io e la madre non ci saremmo stati più, non per lei perché sapeva come stava. Lei è una ragazza forte, l’ho scoperto adesso”, ha aggiunto il. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Aveva paura di non ritrovarci al suo ritorno": il sollievo si mischia alla commozione nelle parole di Alberto, padre di, le trentenne riuscita a tornare nella sua casa di Roma dopo un mese e mezzo di detenzione in Iran. "Sono stati 45 giorni duri . Ho trascorso la mia detenzione in una ...'Il carcere di Evin era proprio brutto, così ieri ho pensato che mi stessero trasferendo in un altro carcere. Ma non sapevo proprio dove mi stessero portando'. Cosìha raccontato ai genitori gli ultimi istanti di detenzione, confermando che fino all'ultimo non ha saputo che la stessero liberando.