VIDEO Icardi-Wanda | non è finita? L’indizio social

Mauroha pubblicato questosul suo profilo Instagram taggando Wanda Nara. Wanda è ad Istanbul, la nuova città di Maurito, come mostrato ...Non a caso lo stessoè stato poi pubblicato dasuoi social, con annessa frase "Il mio appuntamento perfetto". Ma non è finita qua: a insospettire ulteriormente altre foto postate sui ...Il tentativo di Icardi, Wanda vacilla Tutto è nato da alcuni video che Wanda ha postato e poi cancellato quasi immediatamente. Nelle immagini si vedeva la limousine romanticamente allestita da Mauro ...E Mauro Icardi LEGGI ANCHE: Wanda Nara, nuovo tatuaggio sexy: farfallina in bella vista GUARDA ANCHE IL VIDEO: Wanda Nara a Roma con le figlie: le immagini dell’arrivo sono dolcissime Nei giorni ...