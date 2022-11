Sta tornando in Italia Alessia Piperno rilasciata in Iran

(Di giovedì 10 novembre 2022)è statain. La giovane blogger romana, arrestata lo scorso 28 settembre, stain. «Dopo un intenso lavoro diplomaticoè statadalle autoritàiane e si appresta a tornare in- conferma Palazzo Chigi - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a cheriabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa», si legge ancora nella nota. Grande soddisfazione viene espressa dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Voglio ringraziare i servizi di intelligence, il sottosegretario ...

AGI - 'Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Il presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, nel ... (Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2022 'Faccio un annuncio irrituale, il Segretario Stoltenberg mi perdonerà, ma Alessia Piperno è stata ... Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Dopo un mese e 10 giorni di carcere la travel blogger romana è ...