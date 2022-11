Pirlo | «Ho scelto la Turchia sperando di avere il tempo per lavorare che in Italia non ti danno»

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’Equipe intervista Andrea. Un anno alla Juventus, nel 2021, poi l’esonero e la partenza, dopo qualche mese a riposo, per il Fatih Karagümrük, un anonimo club turco. «Quando ti chiedono di allenare la Juve è difficile dire di no. Su 100 persone credo che 99 avrebbero fatto la mia stessa scelta. È stata un’esperienza molto bella, formativa sotto diversi aspetti, che ha solo rafforzato il mio desiderio di allenare. Ed è stato facile per me dire sì al Fatih Karagümrük, perché sentivo l’ambizione di andare avanti». L’Equipe descrivecome un uomo calmo, con scarpe di camoscio ai piedi e sigaretta elettronica in bocca. Sorridente, forse un po’ per l’imbarazzo di non essere abituato a conversare, disponibile ai selfie con i tifosi incontrati per strada, amante dell’arte e della storia, una persona curiosa di tutto. L’allenatore racconta: «Volevo ...

