Mondiali Qatar 2022 | Southgate | “Abraham non convocato? Non è in forma”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il ct della Nazionale dell’Inghilterra, Gareth, ha motivato in conferenza stampa le convocazioni aiin. Tra le esclusioni più sorprendenti spicca quella di Tammy: “Sta vivendo uno scarso momento di, specialmente dal punto di vista realizzativo. Purtroppo per lui mancano 10 giorni alla prima partita e non un mese. Ciò che conta sono dunque le condizioni di. Tuttavia, pur osservando le prestazioni dei calciatori con i rispettivi club, realizza veramente in che stato disono quando lavori con loro quotidianamente“. SportFace.

Corriere dello Sport

Gareth Southgate ha annunciato la lista dei 26 giocatori che parteciperanno aiine non mancano le sorprese : tra i grandi esclusi tre giocatori della Serie A : Fikayo Tomori , Tammy Abraham e Chris Smalling . Ci sono invece James Maddison , Callum Wilson (...Dal 20 novembre al 18 dicembre occhi puntati sull'emirato, che ospiterà la prima, storica, edizione della Coppa del Mondo in inverno. Otto gruppi da quattro squadre, con tante novità e qualche forfait ... Mondiali Qatar, lo scandalo che scuote il torneo: le accuse sono gravissime (ANSA) - BARI, 10 NOV - L'attaccante Walid Cheddira è stato inserito dal selezionatore della nazionale del Marocco, Hoalid Regragui, nella lista dei convocati per il prossimo Mondiale in Qatar: ne dà ...Come seguire la fase a gruppi: il programma delle dirette tv e streaming completo di orari e tutto quello da sapere sui match di Olanda, Senegal ed Ecuador ...