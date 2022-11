Lazio-Monza | Immobile torna tra i convocati

(Di giovedì 10 novembre 2022) C’è anche Cirotra idi Maurizio Sarri per la sfida delladi stasera contro il. Dopo un mese di assenza, in cui ha saltato tre gare di campionato, il capitano biancocelestea disposizione del tecnico. Non partirà titolare contro i biancorossi, ma potrebbe disputare uno spezzone di gara. Più facile vederlo dal 1? con la Juventus il 13 novembre prima della sosta. SportFace.

Spazio alle ultime notizie verso il Mondiale , con i convocati di Belgio e Germania , poi mercato con il Milan e il rinnovo di Kalulu e il punto sul giovedì di Serie A, cone Verona - ..., questa sera potrebbe rivedersi Immobile in campo. Possibile spezzone per il centravanti contro ilUltima partita in casa di quest'anno per la, impegnata contro il. Ma qual è la situazione in casa biancoceleste COME ARRIVA LA...Attraverso i propri canali ufficiali la Lazio ha rivelato i nomi dei calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per il match dell’Olimpico contro il Monza. Torna a disposizione Ciro Immobile, ...[themoneytizer id=”99064-6] La Lazio, tramite i propri canali social, ha reso noti i convocati del mister Maurizio Sarri per la sfida di questa sera. Presente il capitano Ciro Immobile: possibile rit ...