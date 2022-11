La scandalosa normalità degli abusi nella ginnastica

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ho iniziato a mangiare normalmente a dodici anni e con gusto a diciannove. Ero una bambina inappetente, non è raro, anzi, ho letto su una rivista pediatrica che può essere un tratto ereditario. Mia madre è stata una bambina inappetente, mia nonna pure. Mangiare mi sembrava una perdita di tempo, tanto fame non ce l’avevo mai, e poi non mi piaceva niente. Fino ad oggi a casa si scherza che se non ci fosse stata la Nutella, apparentemente unico alimento che mangiavo in quantità, sarei morta di fame. Ovviamente non è così, mia madre si è dannata a farmi trovare a tavola sempre quei quattro piatti che erano di mio gradimento. Controllava che non andassi a sputare il boccone di carne in cucina, che non svuotassi il piatto dentro quello di mio fratello. Quindi immaginate la sua gioia quando ho iniziatoritmica, o meglio, immaginate la sua gioia quando passai ...