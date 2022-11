La saga di Twitter è per il business o il free speech?

Leggi su ilblogdellestelle

(Di giovedì 10 novembre 2022) Non è da tutti i giorni avere un miliardario che acquista un social media già affermato. Il 26 ottobre è entrato con un lavandino in mano (per il meme “let that sink in” che gioca sulle parole di lavandino e il concetto di far entrare un concetto in testa). Il giorno dopo ha twittato “The bird isd”, per annunciare una nuova epoca del social media. Nella confusione generata qualche burlone o incompetente è riuscito a veicolare una richiesta a tutti gli sviluppatori didi stampare tutto il codice della piattaforma su risme di carta perché Musk potesse revisionarlo. Le stampanti sono andate a pieno ritmo per un giorno intero fino al contrordine. E’ poi partito il piano di Musk: riduzione di metà del personale, riduzione di metà dei costi operativi e introduzione di un modello di reddito aggiuntivo, il blue tick a pagamento (che sembrerebbe ...