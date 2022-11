La Juventus può ancora sperare | ecco il curioso dato statistico sui bianconeri

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 10 novembre 2022) La tanto bistrattatapuòdire la sua, in Italia come in Europa: idevono ripartire da questo punto di forza. La stagione della, finora, è stata deludente. Inutile fare monologhi, interi giri di parole per descrivere un’annata che, ad oggi, sembra poter essere peggiore delle ultime due nonostante una campagna acquisti di tutto rispetto. ANSA FotoDue anni fa era da poco incominciata la stagione che ha visto Andrea Pirlo nei panni di allenatore. Dopo l’allontanamento di Maurizio Sarri, ultimo capace di portare lo Scudetto alla Continassa, raggiungendo quota 9 campionati consecutivi, fu il Maestro ad essere promosso in prima squadra da allenatore della selezione under 23. L’ex centrocampista bianconero arrivò quarto, portando comunque a casa una Supercoppa italiana vinta contro il Napoli ...