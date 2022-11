Imbratta l’ingresso della scuola scrivendo | “Niente rancore | giusto perché mi annoio” Risponde il preside | “Non ce l’hai con la scuola | la noia vera sta fuori”

Tecnica della Scuola

...' Istituto Superiore Einaudi - Ceccherelli di Piombino, in provincia di Livorno , rivolta al vandalo che ha imbrattatodella sede di viale Michelangelo, come riporta LivornoToday . Una ......comunale con cui si vieta in modo assolutodei cani ...lasciati liberi senza guinzaglio e museruola e di preservare'... secondo il Codice penale, infatti [3] , chiunque deturpa o... Imbratta ingresso dell'istituto "perché si annoia", il preside: "Non ce l'hai con la scuola, la noia vera sta fuori"