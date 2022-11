Follia non fischiare il rigore Bufera su arbitro e Var in Verona-Juventus

(Di giovedì 10 novembre 2022) Di Bello ha fatto arrabbiare ilper la mancata concessione di due rigori contro la. Il primo per un fallo di mano di Danilo, il secondo per un presunto calcio di Bonucci nei confronti di Verdi

VERONA JUVENTUS – Finale non senza polemiche la partita Verona-Juventus, match terminato per 1-0 grazie al gol di Moise Kean. Due episodi molto controversi hanno suscitato le polemiche della squadra d ...Il tecnico del Verona Bocchetti a fine partita commenta la sconfitta contro la Juve: “A me non piace parlare degli arbitri, ma quando ci sono una serie di episodi come col Monza e stasera c’è da riman ...