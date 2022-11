Firenze | frode carburanti | 2 misure interdittive e sequestri per 3 | 8 mln

...eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali interdittive nei confronti di due amministratori di una società con sedi nelle province die Pisa, per ipotesi di...Oltre una ventina di indagati, due interdetti dalla gestione di impresa e sequestri per 3,8 mln di euro in una indagine della guardia di finanza disu unafiscale nella compravendita di carburante. Laverteva sull'evasione dell'Iva. Le Fiamme gialle hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali ...(LaPresse) - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali ...Oltre una ventina di indagati, due interdetti dalla gestione di impresa e sequestri per 3,8 mln di euro in una indagine della guardia di finanza di Firenze su una frode fiscale nella compravendita di ...