Evasione fiscale e indebito credito di iva | in tre ai domiciliari per ‘reverse charge’

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, personale di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, applicativa della custodia domiciliare nei confronti di Daniele FUSCO, Vincenzo RAPA e Salvatore IOVANE, nonché un provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni per un valore complessivo di oltre 1,7 milioni di euro nei confronti delle società Copper & Alluminio e Trading & Copper srl, rappresentate rispettivamente da FUSCO Daniele ed APREA Giovanni ed ammi nistrate di fatto da RAPA Vincenzo; sono stati, altresì, eseguiti diversi decreti di perquisizione nei con fronti di persone fisiche e giuridiche. I reati contestati sono quelli di associazione finalizzata a commettere una pluralità di delitti di ...

