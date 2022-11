Drag Race Italia | Tommaso Zorzi ospita Alessandra Celentano | tutto sulla quarta puntata

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 10 novembre 2022) La seconda edizione diprosegue con una nuova, che vedrà come ospite d’eccezione. L’integerrima coreografa e insegnante di danza classica ad Amici di Maria De Filippi offrirà il suo contributo all’acclamato show, condotto dapronto per il rilascio delladi, che sarà disponibile da giovedì 10 novembre, in esclusiva per l’solo su discovery+. Accanto allaqueen Priscilla, saranno presenti l’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e il conduttore tv e scrittore...