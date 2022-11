Armi all' Ucraina? Cosa deve fare l' Italia | Orsini fa impazzire la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Si è parlato anche die Russia a Cartabianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer in onda ieri sera su Rai 3. Tra gli ospiti del talk Alessandro, professore di sociologia del terrorismo, che ha detto la sua sull'andamento del conflitto: "Non ho detto che l'non debba essere rifornita di, a mio giudizio l'nonpiù mandare". Secondo, al momento il ruolo del nostro Paese nella guerra dovrebbe essere un altro: "sostituirsi alla Turchia e avere un ruolo di mediatore. Il conflitto si può risolvere se un Paese assume un ruolo nella diplomazia". Per ora, infatti, l'unico che in qualche modo riesce a parlare con entrambe le parti facendo da mediatore è proprio il presidente ...