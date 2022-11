Amici 22 | Alessandra Amoroso ospite | in diretta succede l’imprevedibile

La cantante salentina, ex vincitrice didi Maria De Filippi è finita al centro di un nuovo trend su TikTok che il suo fanclub ha definito un atto di cyberbullismo nei suoi ...La ballerina Claudia nel mirino diCelentano adNel daytime di ieri di22 , Claudia Bentrovato ha ricevuto un compito dalla maestraCelentano e una lettera di ...Le anticipazioni della nona puntata di Amici di Maria De Filippi registrata oggi, in programma per domenica 13 novembre nel pomeridiano di Canale 5, ...Ecco che cosa sarebbe successo durante l'entrata in studio ad Amici 22 di Alessandra Amoroso nella puntata in onda il 13 novembre 2022.