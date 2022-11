All’asta la Jaguar della regina Elisabetta | feticisti delle auto e fan della defunta Sovrana pronti a contendersela per una cifra da capogiro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un’messasenza offerta minima. È molto probabile che il prossimo 26 novembre dai celebri banditori inglesi di vetture d’epoca e sportive, Historic Auctioneers, si scatenerà una rissa senza precedenti tra. Già perché ci sarà l’asta per impossessarsiX-Type 3.0 Wagon che Sua Maestà utilizzava quando l’amato fuoristrada Land Rover Defender era a riposo. Tra pochi giorni, insomma, si scatenerà l’inferno. L’offerta minima infatti non è stata imposta e quindi si partirà presumibilmente da cifre bassissime. Come riportano diversi ...