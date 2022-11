Tredicesima mensilità | su quali prestazioni di invalidità spetta?

...8%, prima di venire ritoccato di un ulteriore 1,2% dal dl Aiuti - bis ma solo per le ultime seidell'anno. Alla luce di ciò, come sarebbe stata calcolata laCon l'applicazione ...In termini pratici, chi prende uno stipendio comprensivo disuperiore a 20.000 euro annui non ha diritto al bonus da 150 euro. La retribuzione utile ai fini previdenziali, e ...