Tiziano Ferro | ' Ho vinto solitudine e depressione | ora sono un padre felice ma l' Italia sui diritti è arretrata'

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Sincero nei dischi come nella vita, lo è in un modo ancora più potente nel nuovo album, ' Il mondo è nostro ', che esce l'11 novembre e che il cantautore di Latina presenta in anteprima a Tgcom24 . ...

Il cantautore presenta a Tgcom24 il nuovo album 'Il mondo è nostro' che esce l'11 novembrenon si è mai nascosto 'parlando di astrattismo' e, come ama rivendicare, nei suoi brani ha sempre riversato barili di ' dolore, fragilità, solitudine, incomprensione e ricerca '. ...Per la prima volta potrebbe approdare in gara Alessandra Amoroso, così come. A lungo si è parlato anche di un ritorno di Marco Mengoni, ormai da anni affermatissimo e che proprio dieci ...Tutti i dettagli sull’ultimo brano del cantautore.Leggi tutto “Il mondo è nostro”: il nuovo album di Tiziano Ferro in uscita l’11 novembre. 8 Nov•11:12 Certificazioni Fimi Italia, platino per Calcutta ...Tiziano Ferro si racconta: il marito, i due figli, la vita che si è costruito. E parla del suo nuovo album "Il mondo è nostro" ...