Siria | attacco a convoglio miliziani filo - Iran | 15 morti

Almeno 15 persone sono morte in seguito a un attacco aereo contro un convoglio di miliziani filo-iraniani nella Siria orientale: lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani. 9 novembre 2022. L'attacco aereo ha preso di mira un convoglio delle milizie filo-iraniane presso il valico di frontiera di Al Qaim, tra Iraq e Siria.