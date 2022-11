(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – “Non è in progetto andare in”. Cosìa margine del concerto-debutto al Palaeur di Roma, dove l’artista ha dato ieri sera il via ufficiale al tour nei Palasport che lo porterà in giro per l’Italia. I fan didovranno dunque attendere per rivedere il loro beniamino sul palco dell’Ariston,almeno in(“ma ora neanche da ospite”). “Abisogna andarci quando si ha una canzone figa, che ti rappresenta, grande come quella che scrisse Faletti, ‘Signor Tenente’. Io oggi devo fare una roba di quel tipo lì”, spiega l’artista. Che ammette anche di temere un po’ quel palco e in generale la tv: “L’altro giorno ero ospite al Tg1, ero terrorizzato -dice ai giornalisti- all’idea che mi vedessero milioni di persone nello ...

Adnkronos

'Non è in progetto andare in gara a'. CosìAntonacci a margine del concerto - debutto al Palaeur di Roma, dove l'artista ha dato ieri sera il via ufficiale al tour nei Palasport che lo porterà in giro per l'Italia. >>> Le ...... Elio e le storie tese, Zucchero Fornaciari, Max Gazzè, Ron, Ornella Vanoni, Avion Travel,... Nel corso della quarta serata del Festival di2022 si è esibito insieme a Le Vibrazioni, ... Sanremo, Biagio Antonacci: "In gara non ci tornerei" I fan di Biagio dovranno dunque attendere per rivedere il loro beniamino sul palco dell’Ariston, almeno in gara (“.. Continua a leggere l’articolo.(Adnkronos) - "Non è in progetto andare in gara a Sanremo". Così Biagio Antonacci a margine del concerto-debutto al Palaeur di Roma, dove l’artista ha dato ieri sera il via ufficiale al tour nei Palas ...