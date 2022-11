Questa non è la finta siringa con cui si vaccinano «i governanti»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’8 novembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video lungo 44 secondi, che mostra il funzionamento di unacon l’ago retrattile, che viene riempita di un liquido nero e avvicinata a una mano nell’atto di fingere un’inoculazione. L’ago non penetra attraverso la pelle e scompare all’interno della, mentre il liquido nero non risulta più visibile. Il filmato è commentato da una voce narrante in lingua italiana, che descrive l’oggetto come la «con cui ie il parlamento si». Si tratta di un video presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Il contenuto originale è disponibile su ...

GQ Italia

... oppure su RaiPlay in streaming o in replica qualorapossiate vederlo in diretta.è la penultima puntata del forma t: mancano dunque sole due puntate al termine della stagione.... sono intervenuti nel dibattito con un post, condividendo il fatto che la mossa di OpenSeaè ...si è detta "impressionata dalla passione che abbiamo visto da parte di creatori e collezionisti... Questa non è la solita campagna sulla vodka di James Bond Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Al regista vincitore del Premio Oscar e del Golden Globe è stato chiesto perché non ha mai realizzato un film di supereroi per i Marvel Studios o la DC Films. Questa la sua lapidaria e tagliente ...