Next Gen ATP Finals 2022 | Francesco Passaro | “Contento del mio atteggiamento | ci ho sempre creduto”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il derby italiano giocato nel primo incontro della seconda giornata del Gruppo Verde delleGen ATPdi tennis a Milano premia, che piega Matteo Arnaldi in cinque set e domani andrà a giocarsi il tutto per tutto per l’accesso alle semifinali. A fine incontro il vincitore ha parlato ai microfoni di SuperTennix. Queste le prime parole a caldo: “Innanzitutto voglio fare i complimenti a Matteo Arnaldi, ha fatto un’annata pazzesca e anche oggi abbiamo giocato una partita assurda. Mi dispiace aver fatto un po’ di scena, ma avevo i crampi da tutte le parti. Poi giocando con un amico mi dispiace. Sonodel mio, ci ho“.chiude con i ringraziamenti di ...

Atp Tennis Il derby tricolore tra Matteo Arnaldi e Francesco Passaro alleATP Finals di Milano ha regalato grande spettacolo dentro e fuori dal campo. I due hanno infatti beneficiato della presenza di un cospicuo numero di ragazzini; ragazzini che hanno sostenuto ...Seconda giornata delleATP Finals. All'Allianz Cloud di Milano, Passaro vince un clamoroso derby battendo Arnaldi al 5° set e dopo due ore e 38' di lotta. Musetti scenderà in campo in serata (2° match dalle 19.30) ...Spettacolo all'Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: Francesco Passaro annulla tre match point e supera l'amico Matteo Arnaldi nonostante i crampi. Entrambi hanno ancora chance di raggiungere le semifi ...