Napoli – Empoli | Tancredi Palmeri pubblica un tweet che fa discutere | “Cancellalo”

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ilcontinua la sua scalata verso lo scudetto vincendo anche la partita contro l’. Sicuramente il match non è stato semplice, basti pensare che il club azzurro ha vinto per 1-0 grazie ad un calcio di rigore procurato da Victor Osimhen e trasformato da Hirving Lozano. Come se non bastasse, i toscani poi sono L'articolo