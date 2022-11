Mondiali | Senegal; infortunio a Mané | Qatar a rischio

Niente mondiale per Sadio Mané con il: dal Bayern Monaco rassicurano il, ma AS e L'Equipe dicono il contrario Niente mondiale per Sadio Mané, uscito nel corso dell'ultima partita del Bayern per un infortunio. Il vice - allenatore dei bavaresi Dino Toppmoeller, ...L'allenatore delAliou Cissé annuncerà la sua lista di giocatori che andranno in Qatar venerdì. . 9 novembre 2022Pesantissima tegola per il Senegal a due settimane dal via dei Mondiali di Qatar 2022: Sadio Mané, attaccante del Bayern Monaco e stella indiscussa della selezione africana, si è fatto male al ginocch ...La sfortunata serata di ieri costerà però alla superstar del Senegal la partecipazione al Mondiale. Questo è quanto sottolineato da ‘L’Equipe’ che evidenzia come l’ex Liverpool abbia un problema al ...