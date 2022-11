Milan | a Pioli non tornano i conti | senza Giroud e Theo è proprio dura E i tifosi infuriati con Rafael Leao

E poi ci sono De Ketelaere e Origi che non vanno, che non sono ancora entrati negli ingranaggi deldi Stefano. Il problema di Rafael Leao è il mancato rinnovo di contratto La risposta ...Ilha un compito ben specifico per il futuro prossimo. Ovvero cercare di preservare il materiale tecnico a disposizione di Stefanoper non perdere competitività. In questi anni le ...Una sola rete nelle ultime sei partite. Tanti errori sotto porta, troppa sufficienza nei suoi ingressi in campo. Quando c’è bisogno di lui in campo, come qualche ora fa a Cremona. E ...Buone notizie per il Milan e per i suoi tifosi: pare che il club abbia sciolto le riserve e rinnoverà a breve giro di posta.