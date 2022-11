Midterm | non solo il Congresso | dall' aborto alla marijuana | risultati choc

(Di mercoledì 9 novembre 2022) In occasione delle elezioni dii cittadini americani sono stati chiamati a esprimersi attraverso i referendum anche su, legalizzazione della, sistema elettorale, schiavitù. Dopo il ribaltamento della sentenza della Corte Suprema, sei Stati hanno indetto un referendum sull'interruzione di gravidanza: i cittadini hanno votato a favore del diritto all'. Cinque Stati hanno scelto la legalizzazione dellae dei “magic mushrooms”, i funghi magici. Varie modifiche alle politiche relative al voto sono state oggetto di referendum in sette Stati. Infine, cinque Stati sono stati interpellati per eliminaree loro costituzioni la dicitura che consente la "schiavitù" come punizione nelle carceri, un'eccezione al 13esimo emendamento che l'ha abolita più di ...

Buone notizie per Joe Biden, i democratici reggono alle elezioni didove sono stati sconfitti molti candidati trumpiani. Vince anche Ron DeSantis, eletto governatore della Florida, che si prepara a sfidare Trump per la candidatura repubblicana alle ......delnegli Usa, il voto più atteso dopo quello per la Casa Bianca Se si guarda alle elevate aspettative dei repubblicani, gonfiate soprattutto da una scommessa sull'inflazione che morde,...(Adnkronos) - Si prevede che si andrà al ballottaggio per il Senato in Georgia, stato decisivo per il controllo della Camera alta. Lo ha scritto su Twitter l'ultra conservatore Gabriel Sterling, dicen ...Queste elezioni di Midterm non sono solo un voto sulla crisi economica e sul gradimento di Joe Biden (in calo un po’ in tutti gli Stati Uniti) ma anche un’importante prova per il partito democratico e ...