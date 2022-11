Michela Persico | curve pericolose in camerino | il backstage si fa bollente

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La sua bellezza è decisamente fuori dal comune e manda letteralmente fuori di testa tutti i suoi fan; questa è. Partiamo dal discorso sentimentale e, da questo punto di vista, dobbiamo citare la relazione con Rugani, centrale della Juventus. Sul difensore bisogna dire come non stia vivendo una stagione semplicissima; tra campionato e Champions League, infatti, è stato impiegato con il contagocce. Una situazione complessa e, nonostante il tempo per cambiare le gerarchie non manchi, non è da escludere che a fine anno le strade tra Rugani e il club bianconero possano dividersi. Ma al momento è una semplice ipotesi che non trova conferme; ogni tipo di discorso è rimandato alla prossima estate. InstagramTornando a, come ha conosciuto Rugani? Nella loro storia d’amore ha avuto un ruolo ...