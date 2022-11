LIVE Lecce-Atalanta | le formazioni ufficiali | fuori Lookman! Gasp lancia Zapata e i giovani Ancora Colombo

Al Via del Mare, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via Del Mare, Atalanta esi affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiAtalanta MOVIOLA Inizio alle 18.30 Migliore in ......musica di Castromassi e R&D Vibes che ci terrà compagnia con il suoradio show. Evento promosso da Calcio & affini senza confini, con il sostegno della Fondazione con il sud e il Comune di14esima giornata di campionato, trasferta in Puglia per i nerazzurri che contro il Lecce hanno la possibilità di tornare secondi. Segui qui la diretta web con le foto della gara.La partita tra Inter e Bologna si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle 20.45. Il match sarà tasmesso in esclusiva tv e streaming da DAZN, disponibile anche sul canale Sky Zona DAZN 214.